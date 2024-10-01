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Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый - фото 1Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый - фото 2Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый - фото 3Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый - фото 4

Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

Артикул: CH-061-857
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 724.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина147 мм
  • Вес0,22 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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