Товар в корзине. Перейти
Ложка Adele кофейная 11,7 см - фото 1

Ложка Adele кофейная 11,7 см

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка Bistro столовая 18.7 см
Вилка Bistro столовая 18.7 см
Следующий Нож Adele рыбный, 20 см
Вилка Bistro столовая 18.7 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина117 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Похожие товары

Настоящее фото товара Ложка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
60
Оптовая цена
5

Ложка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка чайная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
22
Оптовая цена
10

Ложка чайная Оптима

Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
145
Оптовая цена
10

Нож столовый Оптима

Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
36
Оптовая цена
13

Вилка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка кофейная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
158
Оптовая цена
13

Ложка кофейная Порто

Настоящее фото товара Нож столовый Порто, произведённого компанией ChiedoCover
295
Оптовая цена
8

Нож столовый Порто

Настоящее фото товара Вилка столовая Порто, произведённого компанией ChiedoCover
299
Оптовая цена
6

Вилка столовая Порто

Настоящее фото товара Вилка десертная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
202
Оптовая цена
9

Вилка десертная Порто

Настоящее фото товара Нож десертный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
193
Оптовая цена
14

Нож десертный Порто

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288Настоящее фото товара Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
14

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
7

Диван лофт Стэйт Гросс большой

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 26 шт.
Парикмахерская кресло СтилНастоящее фото товара Парикмахерская кресло Стил, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
14

Парикмахерская кресло Стил

Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от106 990
Оптовая цена
5

Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый угол

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди