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Настоящее фото товара Ложка Adele кофейная 11,7 см, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Adele кофейная 11,7 см
47 оценок
90
Товар в корзине. Перейти
Ложка Adele кофейная 11,7 см - фото 1

Ложка Adele кофейная 11,7 см

Артикул: CH-021-232
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина117 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина117 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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