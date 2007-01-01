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Настоящее фото товара Ложка Adele десертная, 18 см, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Adele десертная, 18 см
32 оценки
90
Товар в корзине. Перейти
Ложка Adele десертная, 18 см - фото 1

Ложка Adele десертная, 18 см

Артикул: CH-021-235
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина180 мм
  • Вес0.32 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Вес0.32 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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