Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори
Мисосупница коричневая, дерево
Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм
Менажница квадратная, 4 секции, дуб
Тарелка Лорана, частичный обжиг
Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий
Соусник-салатник «Крафт Блю» фарфор 45 мл, бирюзовый
Тарелка глубокая «Млечный путь красный»
Ложка столовая «Эко Ансер»
Ложка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»
Ложка столовая «Оунли»
Ложка столовая «Перле»
Ложка столовая «Евро»
Ложка столовая «Эко Багет»
Ложка столовая «Концепт №5»
Ложка столовая «Оливия»
Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори
Мисосупница коричневая, дерево
Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм