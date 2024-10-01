Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: AC 100 - 240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина590 мм
- Высота890 мм
- Мощность42 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.40 кг