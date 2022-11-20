Характеристики товара
Описание
Матрас эконом класса повышенной жесткости. Основу матраса составляет пружинный блок из двуконусных пружин типа «Боннель».
Конструктивная особенность пружин «боннель» - последовательное уменьшение радиуса опоры витка, что создает оптимальную систему распределения веса тела и его удобного расположения, позволяет избежать соприкосновения витков, трения и скрипа.
Такая система пружин является ортопедической, поскольку позволяет поддержать тело в анатомически правильном положении.
Наполнение:
- Пружинный блок "Бонель"
- Пенополиуретановый короб
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 100 гр.
- Термовойлок
- Пенополиуретан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота170 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый