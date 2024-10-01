Товар в корзине. Перейти
Мельница для льда, металл - фото 1

Мельница для льда, металл

Артикул: CH-057-904
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный
Фотография товара Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл
Фотография товара Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тип оборудования - механическое оборудование

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина135 мм
  • Высота270 мм
  • Вес1,854 кг
  • Материалметалл

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер для кастрюли, сталь нержавеющая, 21 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 360

Стрейнер для кастрюли, сталь нержавеющая, 21 см, металлическая

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 15,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор

12
В наличии 2200 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нож поварской «Проотель», черный, металлический

5
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм

9
В наличии 133 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «М18», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «М18»

15
В наличии 445 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пион»

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю»

14
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела ёмкости для льда

Настоящее фото товара Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный

13
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780

Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный

6
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 860

Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 070

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный

15
В наличии
Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 100

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический

6
В наличии 48 шт.
Фотография товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 180

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 680

Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический

7
В наличии

Товар в корзине

Мельница для льда, металл
Мельница для льда, металл
от 4 130
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер для кастрюли, сталь нержавеющая, 21 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 360

Стрейнер для кастрюли, сталь нержавеющая, 21 см, металлическая

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 15,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

9
В наличии 1 шт.