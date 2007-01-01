Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Материалбук
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мельница для соли с металлическим механизмом, бук, металл
Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм
Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый
Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый
Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко»
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца с металлическим механизмом, бук
Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук
Мельница для соли и перца керамический механизм дерево, керамика
Мельница для перца «Маэстро» бук, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук, белая
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом, бук
Мельница для соли с металлическим механизмом, бук, металл
Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический