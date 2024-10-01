Характеристики товара
Описание
Настенный фен для волос Meyvel MF6-1600 (White) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из пластика высокого качества.
Данная модель имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1600 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос. Данная модель имеет режим "холодный воздух", который подойдёт для очень хрупких волос и позволит избежать их повреждения, а так же для завершения укладки волос.
Количество температурных режимов: 3
Количество скоростей: 2
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 595х545х455
Количество в опт. упаковке, шт.: 20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина275 мм
- Высота250 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки120 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки0.90 кг