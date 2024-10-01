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Фен для волос настенный Meyvel MF5S-1600 (White)

Артикул: CH-067-515
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенный фен для волос Meyvel MF5S-1600 (White) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из пластика высокого качества.

Фен имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1600 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос. На корпусе основного блока есть розетка, к которой можно подключить электробритву. Данная модель имеет режим "холодный воздух", который подойдёт для очень хрупких волос и позволит избежать их повреждения, а так же для завершения укладки волос.

Количество температурных режимов: 2

Количество скоростей: 1

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 510х520х380

Количество в опт. упаковке, шт.: 20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина165 мм
  • Глубина95 мм
  • Высота220 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки245 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки1 кг

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