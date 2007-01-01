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Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д17.5, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Идиллия Д17.5
31 оценка
190
Товар в корзине. Перейти
Салатник Идиллия Д17.5 - фото 1

Салатник Идиллия Д17.5

Артикул: CH-003-140
31 оценка
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 17.5 см

Высота: 5.6 см

Объем: 600 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
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