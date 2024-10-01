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Салатник-полусфера, сталь нержавеющая 3,7л - фото 1

Салатник-полусфера, сталь нержавеющая 3,7л

Артикул: CH-059-203
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0.500 кг
  • Объем3.7 л
  • Материалнержавеющая сталь

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