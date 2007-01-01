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Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый - фото 1

Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый

Артикул: CH-062-818
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина132 мм
  • Ширина43 мм
  • Высота79 мм
  • Вес0,170 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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