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Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая - фото 1

Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-798
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина145 мм
  • Глубина6 мм
  • Вес0.015 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзеленый

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