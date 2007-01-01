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Латте обеденная группа плетеная, цвет коричневый

Артикул: CH-076-890
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ротанговая обеденная группа «Латте» для создания зоны отдыха в саду, обустройства веранды отеля или ресторана.

Набор состоит из прямоугольного стола со стеклянной столешницей, размером 1600×900×750 мм и 6 кресел, размером - 550×660×850 мм.

Комплект гармонично сочетает в себе алюминий, из которого выполнен каркас и декор из искусственного ротанга насыщенного шоколадного оттенка. Прекрасным дополнением мебели стали мягкие подушки из всепогодной ткани со съёмными чехлами.Вы можете приобрести каждый из элементов набора отдельно, чтобы оборудовать лаунж-зону нужного вам размера.

Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 570×700×860 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес76 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки81 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Латте обеденная группа плетеная, цвет коричневый
Латте обеденная группа плетеная, цвет коричневый
251 690
В корзине

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