Характеристики товара
Описание
Ротанговая обеденная группа «Латте» для создания зоны отдыха в саду, обустройства веранды отеля или ресторана.
Набор состоит из прямоугольного стола со стеклянной столешницей, размером 1600×900×750 мм и 6 кресел, размером - 550×660×850 мм.
Комплект гармонично сочетает в себе алюминий, из которого выполнен каркас и декор из искусственного ротанга насыщенного шоколадного оттенка. Прекрасным дополнением мебели стали мягкие подушки из всепогодной ткани со съёмными чехлами.Вы можете приобрести каждый из элементов набора отдельно, чтобы оборудовать лаунж-зону нужного вам размера.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 570×700×860 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес76 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки81 кг
- Изделия стопируютсяНет