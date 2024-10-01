Характеристики товара
Описание
Журнальные столики Mia играют контрастами фактур и объёмов. Тонкая гладкая столешница легко взаимодействует с внушительным основанием с рифленой поверхностью. Эргономика заключается в плавных округлых линиях. Поэтому столики можно устанавливать в любом месте. Они безопасны и комфортны.Эту модную «парочку» можно располагать как вместе, так и по отдельности. Так, «первый» идеально подойдет в качестве журнального столика рядом с диваном в гостиной. А «второй» дополнит кресло или пуф в спальне, детской, прихожей. Столики Mia гармонично впишутся в современные локации с характером от минималистичных до экстравагантных.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота315/380 мм
- Материал столешницыМДФ
Параметры упаковки
- Ширина упаковки455 мм
- Высота упаковки455 мм
- Глубина упаковки475 мм
- Объём упаковки0.10 м3