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Набор журнальных столиков Mia

Артикул: CH-066-288
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальные столики Mia играют контрастами фактур и объёмов. Тонкая гладкая столешница легко взаимодействует с внушительным основанием с рифленой поверхностью. Эргономика заключается в плавных округлых линиях. Поэтому столики можно устанавливать в любом месте. Они безопасны и комфортны.Эту модную «парочку» можно располагать как вместе, так и по отдельности. Так, «первый» идеально подойдет в качестве журнального столика рядом с диваном в гостиной. А «второй» дополнит кресло или пуф в спальне, детской, прихожей. Столики Mia гармонично впишутся в современные локации с характером от минималистичных до экстравагантных.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота315/380 мм
  • Материал столешницыМДФ

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки455 мм
  • Высота упаковки455 мм
  • Глубина упаковки475 мм
  • Объём упаковки0.10 м3

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