Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань
9 оценок
1 89031
2 730 ₽
Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 1Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 2Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 3Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 4Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 5Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 6Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 7Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань - фото 8
Хит

Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань

Артикул: CH-084-150
9 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Создать свой стул
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

