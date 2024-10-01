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Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый - фото 1

Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый

Артикул: CH-058-800
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина35 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0,12 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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