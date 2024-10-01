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Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный - фото 1

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный

Артикул: CH-058-813
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота12 мм
  • Вес0,084 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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