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Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый - фото 1

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый

Артикул: CH-058-797
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота22 мм
  • Вес0,14 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветсеребряный

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