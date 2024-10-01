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Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный - фото 1

Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

Артикул: CH-058-803
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина20 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,068 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

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