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Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая - фото 1Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая - фото 2

Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-138
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр92 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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