Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа Клейтон - фото 1Настольная лампа Клейтон - фото 2Настольная лампа Клейтон - фото 3Настольная лампа Клейтон - фото 4Настольная лампа Клейтон - фото 5Настольная лампа Клейтон - фото 6

Настольная лампа Клейтон

Артикул: CH-048-747
49 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Напольное зеркало Буатье
Напольное зеркало Буатье
Следующий Настольная лампа Клетон
Напольное зеркало Буатье

Характеристики товара

Описание

Неординарная настольная лампа Клейтон– это воплощение оригинальности и изящества. Осветительный прибор одновременно сочетает в себе стили модерн и минимализм. Белоснежный абажур изготовлен из плотного хлопкового полотна. Натуральная ткань отлично пропускает свет, позволяя освещению мягко рассеиваться по комнате. Необычное основание светильника сделано из прочного стекла в форме прозрачного шара на стальной подставке под цвет золота. Конструкция надёжно удерживается на арматуре из стального сплава. Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Диаметр365 мм
  • Материалхлопок, сталь, стекло
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE-27
  • Цветжелтый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
50

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
38

Столешница Oxalit Naomi

Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
34

Кресло King M, экокожа черная

В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Стул Ува NS, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
56

Стул Ува NS, голубой/ белый

Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена
47

Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула

В наличии 100 шт.
Торшер Томми, хромНастоящее фото товара Торшер Томми, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
38

Торшер Томми, хром

Оттоманка Barcelona, коричневыйНастоящее фото товара Оттоманка Barcelona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
45

Оттоманка Barcelona, коричневый

В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Настольная лампа Клейтон
Настольная лампа Клейтон
от 30 790
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
50

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
38

Столешница Oxalit Naomi

Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
34

Кресло King M, экокожа черная

В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Стул Ува NS, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
56

Стул Ува NS, голубой/ белый