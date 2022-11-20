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Настольная лампа Гудзон - фото 1Настольная лампа Гудзон - фото 2

Настольная лампа Гудзон

Артикул: CH-048-728
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота680 мм
  • Материалметалл, акрил, хлопок
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольE-27
  • Цветзолотой

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