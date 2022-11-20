Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота680 мм
- Материалметалл, акрил, хлопок
- Мощность60 Вт
- ЦокольE-27
- Цветзолотой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая
Диван Angelic трехместный
СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ
Подвесной светильник V3020-1P Katherine 1*E27*60W
Стол обеденный Сохо, черный мрамор
Светильник Сезар, белый, овальный
Диван Кентау Угловой вельвет зеленый