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Энигмия настольная, настенная

Артикул: CH-067-414
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Изделие неокрашено. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота780 мм
  • Вес2,5 кг
  • Материалсосна
  • Цветсветлое дерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки3.10 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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