Характеристики товара
Описание
Кресло «Прованс» входит в комплект лаунж-зоны с плетеным диваном и журнальным столиком аналогичной серии. Так же его можно использовать, как самостоятельный элемент мебели. Надежность и износостойкость мебели гарантирует каркас, который сделан из качественного алюминия. Ее дополняет ручное плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлена модель в бежевом цвете.В комплекте с уличным ротанговым креслом идут мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого оттенка. Они пошиты из полиэстера, который не боится повышенной влажности благодаря наличию влагоотталкивающей пропитки. Плотность ткани составляет 230гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина800 мм
- Высота770 мм
- Вес20.7 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Вес упаковки23.70 кг
- Объём упаковки0.56 м3
- Изделия стопируютсяНет