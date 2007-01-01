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Прованс кресло из искусственного ротанга, бежевый - фото 1Прованс кресло из искусственного ротанга, бежевый - фото 2
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Прованс кресло из искусственного ротанга, бежевый

Артикул: CH-077-128
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Прованс» входит в комплект лаунж-зоны с плетеным диваном и журнальным столиком аналогичной серии. Так же его можно использовать, как самостоятельный элемент мебели. Надежность и износостойкость мебели гарантирует каркас, который сделан из качественного алюминия. Ее дополняет ручное плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлена модель в бежевом цвете.В комплекте с уличным ротанговым креслом идут мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого оттенка. Они пошиты из полиэстера, который не боится повышенной влажности благодаря наличию влагоотталкивающей пропитки. Плотность ткани составляет 230гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес20.7 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки23.70 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Прованс кресло из искусственного ротанга, бежевый
Прованс кресло из искусственного ротанга, бежевый
40 190
В корзине

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