Настоящее фото товара Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый
6 оценок
15 000
Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 1Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 2Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 3Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый - фото 4

Стул полубарный Блейз велюр бежевый, каркас бежево-серый

Артикул: CH-080-581
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Блейз — стильный комфорт для современного интерьера. Стул гармонично сочетает эстетику стиля лофт и минимализм современного интерьера. Бежевый велюр в комбинации с бежево-серым металлическим каркасом придаёт модели сдержанную элегантность и универсальность, позволяя легко вписать её в любое пространство. Мягкое сиденье и спинка из велюра обеспечивают комфорт, а округлая форма спинки поддерживает поясницу и создаёт уютное ощущение. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании. Прочное металлическое основание выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Блейз станет отличным решением для домашней кухни, гостиной, барной стойки, а также отлично подойдёт для кафе и баров. Компактные размеры (96,5×58,5×56 см) позволяют удобно разместить его даже в ограниченном пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

