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Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая - фото 1

Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-793
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0.038 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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