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Нож столовый с полой ручкой «Имэджин» - фото 1

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

Артикул: CH-061-250
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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