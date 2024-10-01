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Воронка, полипропилен, 20 см, белый - фото 1

Воронка, полипропилен, 20 см, белый

Артикул: CH-058-747
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Высота200 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,120 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

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