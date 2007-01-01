Характеристики товара
Описание
Стул Ирма — это элегантное решение для вашего интерьера в стиле Минимализм. Изготовлен из американского ясеня, что обеспечивает прочность и долговечность.
Черный цвет придаёт стулу современный и лаконичный вид.Серый полиуретан с тканевым покрытием добавляет уют и комфорт, легко очищается и сохраняет свой первоначальный вид.
Удобная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительном использовании.Идеально подходит для различных интерьеров — от домашних до офисных пространств.Стул Ирма — это стильный акцент, который подчеркнёт вашу любовь к простоте и функциональности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Высота680 мм
- Вес11 кг
- Материалясень, полиуретан
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет