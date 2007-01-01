Характеристики товара
Описание
Независимый наклонный механизм
Колеса – полиуретан.
Рама – нейлон, цвет серый
5-ти лучевая крестовина-основание – нейлон, цвет серый.
Запатентованная трехмерная поясничная опора.
Регулировка глубины сиденья (слайдер).
Без подножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина660 мм
- Высота1090/1160 мм
- Вес24 кг
- Материалпластик, полиуретан
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки31 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет