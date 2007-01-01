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Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый
13 оценок
54 890
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый - фото 1Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый - фото 2Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый - фото 3Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый - фото 4Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый - фото 5

Офисное кресло Хелфи Фит, сетка, серый

Артикул: CH-088-418
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1090/1160 мм
  • Вес24 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Независимый наклонный механизм
Колеса – полиуретан.
Рама – нейлон, цвет серый
5-ти лучевая крестовина-основание – нейлон, цвет серый.
Запатентованная трехмерная поясничная опора.
Регулировка глубины сиденья (слайдер).

Без подножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1090/1160 мм
  • Вес24 кг
  • Материалпластик, полиуретан
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки31 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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