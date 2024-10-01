Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Леди Даймонд» – это стильные низкие стаканы, которые станут ярким акцентом на праздничном и повседневном столе. Сделаны из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Имеют изысканный резной дизайн, который сразу погружает в атмосферу роскоши и праздника. Скошенная форма фужера добавляет ему элегантность. Прозрачные стенки стакана не тускнеют со временем и не теряют первоначальный вид. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота93 мм
- Диаметр87 мм
- Объем0,27 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт