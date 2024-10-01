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Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-392
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «‎Леди Даймонд»‎‎ – это стильные низкие стаканы, которые станут ярким акцентом на праздничном и повседневном столе. Сделаны из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Имеют изысканный резной дизайн, который сразу погружает в атмосферу роскоши и праздника. Скошенная форма фужера добавляет ему элегантность. Прозрачные стенки стакана не тускнеют со временем и не теряют первоначальный вид. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр87 мм
  • Объем0,27 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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