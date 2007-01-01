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Пара чайная 220 мл, фарфор "NOBLE" - фото 1

Пара чайная 220 мл, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-586
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.22 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Пара чайная 220 мл, фарфор "NOBLE"
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В корзине

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