Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота70 мм
- Диаметр105 мм
- Объем0.325 л
- Материалстекло, нержавеющая сталь
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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