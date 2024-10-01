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Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь - фото 1

Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь

Артикул: CH-063-157
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр105 мм
  • Объем0.325 л
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный

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