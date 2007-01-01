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Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800
8 оценок
10 490
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Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800 - фото 1Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800 - фото 2Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800 - фото 3Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800 - фото 4

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800

Артикул: CH-088-078
8 оценок
Основные характеристики
  • Материалметалл
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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