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Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони, черный, 1400х800
9 оценок
8 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони, черный, 1400х800 - фото 1Подстолье Балкони, черный, 1400х800 - фото 2Подстолье Балкони, черный, 1400х800 - фото 3Подстолье Балкони, черный, 1400х800 - фото 4Подстолье Балкони, черный, 1400х800 - фото 5

Подстолье Балкони, черный, 1400х800

Артикул: CH-088-023
9 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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