Характеристики товара
Описание
Самое мощная квадратное подстолье - размер основания 50х50 см. Запросто выдерживает столешницу 90 см.
Тяжелый низ из сплошного листа стали толщиной 6 мм., увеличенная стойка 80х80 мм из толстостенного профиля, а также увеличенный размер верхней площадки для крепления столешницы. Внедорожник в мире подстолий!
Остальное, как и у всех наших подстолий - регулировочные ножки, порошковая полимерная окраска. Недорого и надежно - поставили и забыли о проблеме качающихся столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес17,7 кг
- Рекомендуемый размер столешницы900*900 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный