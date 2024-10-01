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Подстолье 4004 - фото 1

Подстолье 4004

Артикул: CH-066-127
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Самое мощная квадратное подстолье - размер основания 50х50 см. Запросто выдерживает столешницу 90 см.

Тяжелый низ из сплошного листа стали толщиной 6 мм., увеличенная стойка 80х80 мм из толстостенного профиля, а также увеличенный размер верхней площадки для крепления столешницы. Внедорожник в мире подстолий!

Остальное, как и у всех наших подстолий - регулировочные ножки, порошковая полимерная окраска. Недорого и надежно - поставили и забыли о проблеме качающихся столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес17,7 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы900*900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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