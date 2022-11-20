Характеристики товара
Описание
Подстолье имеет комбинированную поверхность – нержавеющая сталь золотого цвета с черной глянцевой эмалью. Металлическая поверхность имеет блестящую, но в то же время не зеркальную, а слегка матовую поверхность, так называемую «сатинированную».
Размер основания: диаметр 400 мм
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 70 х 70 см, D80 см
Объем упаковки: 0,03 куб. м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес10.5 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 700*700
- Цветчерный