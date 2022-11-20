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Подстолье ER 5027

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Характеристики товара

Описание

Подстолье имеет комбинированную поверхность – нержавеющая сталь золотого цвета с черной глянцевой эмалью. Металлическая поверхность имеет блестящую, но в то же время не зеркальную, а слегка матовую поверхность, так называемую «сатинированную».

Размер основания: диаметр 400 мм

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 70 х 70 см, D80 см

Объем упаковки: 0,03 куб. м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 700*700
  • Цветчерный

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