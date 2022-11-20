Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х5 (0,014); труба: 1 шт./кор. 11х11х71 (0,009)
Кресло Виго Шарм
Кресло Дакота
Кувшин без крышки Флюид
Подвесной светильник Atlanta
Вешалка напольная Офис Грация 680 черная
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700
Вешалка костюмная В 24Н
Настольная лампа Averi
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Подстолье хромированное 1262ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ