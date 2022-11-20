Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

4.3
8 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье из нержавеющей стали 1087
Подстолье из нержавеющей стали 1087
Следующий Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ

Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание+крест: 1 шт./кор. 43х63х5 (0,014); труба: 1 шт./кор. 11х11х71 (0,009)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес20 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Виго Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Кресло Виго Шарм

Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
16

Кресло Дакота

Настоящее фото товара Кувшин без крышки Флюид, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
6

Кувшин без крышки Флюид

Настоящее фото товара Подвесной светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Atlanta

Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис Грация 680 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Вешалка напольная Офис Грация 680 черная

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
Оптовая цена
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700

Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 24Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
8

Вешалка костюмная В 24Н

Настольная лампа AveriНастоящее фото товара Настольная лампа Averi, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
15

Настольная лампа Averi

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
12

Подстолье хромированное 1262ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
13

Подстолье алюминиевое 1250ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
15

Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1263

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
14

Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ