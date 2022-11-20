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Подстолье металлическое 1025EM

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Подстолье металлическое 1008EM

Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное.
Труба - стальная.
Основание - чугунное литье.
Диаметр основания: 58 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекоменд. макс. размер столешницы - D-70. 70*70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 52х49х21 (0,05); труба: 10 шт./кор. 62х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х4 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина580 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольясталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветчерный

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