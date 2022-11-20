Характеристики товара
Описание
Подстолье чугунное.
Труба - стальная.
Основание - чугунное литье.
Диаметр основания: 58 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекоменд. макс. размер столешницы - D-70. 70*70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 52х49х21 (0,05); труба: 10 шт./кор. 62х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х4 (0,002)
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина580 мм
- Длина580 мм
- Вес9 кг
- Материал подстольясталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
- Цветчерный