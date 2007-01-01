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Настоящее фото товара Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм
13 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм - фото 1Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм - фото 2
Новинка

Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм

Артикул: CH-087-885
13 оценок
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • Материалоксфорд
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • Материалоксфорд
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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