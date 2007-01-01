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Настоящее фото товара Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой
14 оценок
9 69031
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 1Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 2Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 3Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 4Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 5Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 6Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой - фото 7
Распродажа

Светильник подвесной Одиссей Креми, белый, золотой

Артикул: CH-087-019
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1580 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Современный и стильный подвесной светильник. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1580 мм
  • Вес2 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки2.5 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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