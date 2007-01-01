Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник в современном стиле. Аккуратный плафон из нескольких слоев белого матового стекла мягко рассеивает свет для создания уютного освещения. Металлический каркас гармонично сочетается плафоном, создавая универсальный дизайн, который подойдет под любой интерьер кухни, гостиной или прихожей. Высоту светильника можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина290 мм
- Глубина290 мм
- Высота1445 мм
- Вес1.1 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет