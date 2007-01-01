Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе чёрного цвета украшенный сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливанияили ЛЭД. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина210 мм
- Высота780 мм
- Вес1.23 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп5
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки210 мм
- Вес упаковки6.03 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет