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Настоящее фото товара Пуф Перл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Перл, желтый
13 оценок
10 890
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Пуф Перл, желтый

Артикул: CH-087-573
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стильный пуфик Перл станет элегантным акцентом в любом интерьере. Выполненный в желтом цвете, он легко впишется в классические и современные пространства, добавляя уют и комфорт. Мягкая обивка приятна на ощупь и обеспечивает комфорт при использовании. Компактные размеры делают пуфик универсальным — его можно использовать как дополнительное сиденье, подставку для ног или декоративный элемент. Надёжная конструкция гарантирует долговечность, а изысканный дизайн подчеркнёт ваш вкус и создаст атмосферу уюта в доме или офисе. Пуф Перл — идеальное сочетание стиля и практичности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес4 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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