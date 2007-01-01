Характеристики товара
Описание
Этот стильный пуфик Перл станет элегантным акцентом в любом интерьере. Выполненный в желтом цвете, он легко впишется в классические и современные пространства, добавляя уют и комфорт. Мягкая обивка приятна на ощупь и обеспечивает комфорт при использовании. Компактные размеры делают пуфик универсальным — его можно использовать как дополнительное сиденье, подставку для ног или декоративный элемент. Надёжная конструкция гарантирует долговечность, а изысканный дизайн подчеркнёт ваш вкус и создаст атмосферу уюта в доме или офисе. Пуф Перл — идеальное сочетание стиля и практичности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота450 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес4 кг
- Материалвелюр
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет