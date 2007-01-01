Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, охра
9 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, охра - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, охра - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, охра - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, охра

Артикул: CH-084-652
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения размером. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная

30
Фотография товара Пуф Нили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Нили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Пуф Нили

7
Распродажа
Фотография товара Пуф Taks, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
7 0901
7 100 ₽Оптовая цена

Пуф Taks, букле, капучино

26
Распродажа
Фотография товара Пуф Астор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Астор, бежевый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Taks, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Пуф Taks, велюр, молочный

26
В пути 24 шт.
Настоящее фото товара Пуф Astra 8, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Astra 8

8
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, серый

5
В наличии 215 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, светло-серый

15
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, бежевый

7

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена

Пуф-столик плетеный с подушкой Macau

15
В наличии 28 шт.
Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, букле, белый

26
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, графит, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, графит

11
Фотография товара Пуф Ligno табурет бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ligno табурет бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Ligno табурет бирюзовый

7
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Nanno, велюр, зеленый

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Пуф Портико, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Пуф Портико, темно-бежевый

5
В пути 100 шт.
Фотография товара Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый

11
В пути 61 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, серый

8
Распродажа
Фотография товара Пуф Амстердам, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Амстердам, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Амстердам, бежевый, черный

5
New
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик с ящиком, светло-серый

8

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, охра
Пуф Ноотропик с ящиком, охра
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности