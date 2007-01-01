Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф круглый Сидней, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф круглый Сидней
13 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф круглый Сидней - фото 1Пуф круглый Сидней - фото 2Пуф круглый Сидней - фото 3

Пуф круглый Сидней

Артикул: CH-079-980
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Вес3.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф трансформер Шарм
Фотография товара Пуф трансформер Шарм от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Rice серый/ золотой
Фотография товара Пуф Rice серый/ золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Очаровательный пуф Сидней - это отличный вариант для дома, дачи или офиса!

Благодаря натуральному материалу, этот пуф не имеет запаха и очень приятен на ощупь. Его можно использовать как в квартире, так и на даче. Пуфик отлично впишется в любой интерьер и будет радовать вас своим качеством и красотой. Удобный и компактный, он легко поместится даже в небольшой шкаф или гардеробную. Ножки пуфика оснащены специальными накладками, которые надежно защищают пол от царапин, грязи и скольжения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасафанера, бук, массив дерева
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Банкетка Амадео, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Амадео, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Банкетка Амадео, бежевая

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пуфик Kit серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Kit серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуфик Kit серый

11
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, бежевый

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Perez, California 102 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 102, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Пуф Perez, California 102

8
Фотография товара Пуф Кубис, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кубис, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 100

Пуф Кубис, салатовый

7
Настоящее фото товара Пуф Decade, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Пуф Decade, серый

5
В пути 1700 шт.
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый

14
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Пуф Ноотропик с ящиком, фиолетовый

15
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Пуф Ноотропик с ящиком, сиреневый

8
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый

8

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Марко трехместный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Марко трехместный, голубой

15
Распродажа
Фотография товара Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽

Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Пуф Платос складной с крышкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Платос складной с крышкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Пуф Платос складной с крышкой, бежевый

12
Настоящее фото товара Пуф Tor, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Пуф Tor, серый

12
В пути 410 шт.
Настоящее фото товара Пуф Elan, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Пуф Elan, серый

7
В пути 305 шт.
Фотография товара Пуф Серакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Серакс, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Пуф Серакс

7
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик, круглый, фиолетовый

6
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик, круглый, коричневый

5
Фотография товара Пуф Номик, уличная ткань, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Номик, уличная ткань, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Номик, уличная ткань, салатовый

11
Фотография товара Пуф Номик, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Номик, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Пуф Номик, экокожа, белый

9

Товар в корзине

Пуф круглый Сидней
Пуф круглый Сидней
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности