Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Высота440 мм
- Вес3.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалфанера, МДФ, рогожка
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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