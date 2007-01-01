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Настоящее фото товара Пуф Рикади, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Рикади, оранжевый
39 оценок
33 190
Товар в корзине. Перейти
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Пуф Рикади, оранжевый

Артикул: CH-033-408
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота430 мм
  • Цветоранжевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Рикади трёхместный, коричневый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Рикади, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Рикади — это линейка мебели с адаптивным дизайном. Включает в себя двух-, трехместный диван, угловой диван и пуф. Все предметы сочетают в себе элегантный внешний вид с максимальным комфортом. Эффект выразительной лаконичности достигается благодаря структурированной архитектуре. В основе — графичность и сдержанность. Модульные элементы можно адаптировать к индивидуальному пространству. Просто выберите подходящую вам конфигурацию дивана. Мебель гармонично впишется в контекст любой стилистики. Может иметь классический или более смелый образ в зависимости от цвета обивки.



Серия Рикади обладает сильным характером с простым выражением. Выглядит компактно, но в то же время обрадует просторными и удобными подушками сиденья, комфортным наклоном спинок. В основании изделий — металлические опоры, которые придают «парящее» настроение. За мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Мемори Фоам: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, восстанавливает первоначальный вид. Рикади — диван, на котором можно потерять счет времени. Современный и практичный — станет естественным выбором для обустройства стильного интерьера. Пуф можно использовать как в паре с диваном в качестве оттоманки, так и в виде персонального сиденья.



Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК. На рамку каркаса установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани. Наполнение: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Мемори Фоам и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе. В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота430 мм
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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